Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Papier-Handy“ im Test

TCL P80 Ultra: Das ideale Display für Leseratten?

Digital
17.09.2026 05:00
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der chinesische Tech-Konzern TCL hat mit seinem P80 Ultra ein neues Android-Smartphone auf den Markt gebracht, das sich wohltuend von der Masse abhebt und mit einem speziell geätzten „Papier-Display“ aufwartet. Wie sich die „NXTPAPER“-Technologie von anderen Smartphone-Displays unterscheidet und wie sie sich im Alltag anfühlt, klären wir im Test. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Smartphones werden sich branchenweit immer ähnlicher: Vorn fast nur Display mit einem Loch für die Frontkamera, hinten ein Kamera-Buckel, dessen Design Kennern von Weitem den Hersteller verrät. TCL-Geräte mit NXTPAPER-Technologie erkennt man aber auch von vorn: Mit einem speziellen Ätzverfahren behandeltes Schutzglas sorgt für einen matten, reflexionsarmen Bildschirm, der sich insbesondere an Vielleser richtet und laut Hersteller an ein Stück Papier erinnern soll. Derartige Displays verbaut TCL schon länger in Smartphones und Tablets, doch die neueste Generation macht wichtige Fortschritte. 

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
17.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
„Papier-Handy“ im Test
TCL P80 Ultra: Das ideale Display für Leseratten?
Brennpunkt Medien
Datenschutz: Wie gefährlich sind KI-Brillen?
Krone Plus Logo
KI-Magie an Bord
Pixel 11 (Pro XL): Neue Google-Handys am Prüfstand
Smart-TV-Besitzer werden beim Fernsehen beobachtet – besonders dreist geht dabei der ...
Krone Plus Logo
Bei LG gar im Standby
So verhindern Sie, dass Ihr Smart-TV Sie belauscht
Krone Plus Logo
Billiger als bei Apple
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
348.547 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
103.774 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
81.292 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1728 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1141 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1009 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Digital
Durch Stillhaltefrist
Social-Media-Verbot: EU blockiert jetzt Österreich
Krone Plus Logo
„Papier-Handy“ im Test
TCL P80 Ultra: Das ideale Display für Leseratten?
Vorarlberger erzählt:
„Bei Taliban fühlte ich mich sicherer als daheim“
Erneute Evaluierung
Kommt doch Umweltprüfung für Google in Kronstorf?
EU-weit ab 13 Jahren
Von der Leyen kündigt Social-Media-Altersgrenze an

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf