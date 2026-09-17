TCL P80 Ultra: Das ideale Display für Leseratten?

Smartphones werden sich branchenweit immer ähnlicher: Vorn fast nur Display mit einem Loch für die Frontkamera, hinten ein Kamera-Buckel, dessen Design Kennern von Weitem den Hersteller verrät. TCL-Geräte mit NXTPAPER-Technologie erkennt man aber auch von vorn: Mit einem speziellen Ätzverfahren behandeltes Schutzglas sorgt für einen matten, reflexionsarmen Bildschirm, der sich insbesondere an Vielleser richtet und laut Hersteller an ein Stück Papier erinnern soll. Derartige Displays verbaut TCL schon länger in Smartphones und Tablets, doch die neueste Generation macht wichtige Fortschritte.