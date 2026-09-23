Grusel-Geständnis: „Ich habe die Mama eingemauert“

Flucht in die Glitzermetropole Dubai

Rasch stand der Sohn, der Angehörige immer wieder vertröstet hatte, unter Verdacht. Doch der hatte sich in die arabische Glitzermetropole Dubai – beliebt bei Influencern bzw. ein begehrtes Reise- sowie Wohndomizil der Reichen und Schönen – abgesetzt. Ermittlungen ergaben, dass auch nach der letzten Bewegung bzw. Registrierung mit der E-Card rund um 2015 herum weiter die stattliche Pension floss. Rund 3500 Euro 14 Mal pro Monat.