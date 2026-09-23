KI-Boom beflügelt Taiwans Technologieexporte

Besonders hohe Nachfrage aus USA

Für September rechnet das Ministerium mit einem weiteren kräftigen Plus zwischen 50,7 und 55,1 Prozent. Für das Gesamtjahr könnten die Auslandsaufträge einen Wert von 1,1 Billionen Dollar erreichen. Besonders stark legten im August die Bestellungen aus den USA mit einem Zuwachs von 88,9 Prozent zu. Die Aufträge aus China stiegen um 47,7 Prozent, die aus Europa um 58,2 Prozent. Als Unsicherheitsfaktoren für das weitere Wachstum nannte das Ministerium geopolitische Risiken und die Handelspolitik.