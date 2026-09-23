Großes Zittern! Sogar KAC-Legenden hoffen auf VSV

In Klagenfurt sorgen sich viele vor dem 364. Kärntner Eishockey-Derby um den VSV. Legenden wie Tommy Cijan, Tommy Koch und auch Peter Raffl sprechen Klartext. KAC-Stürmer David Waschnig will unbedingt treffen, Villachs Julian Metzler ist heiß auf die Premiere – und VSV-Co-Trainer Marco Pewal weiß, wie man die Rotjacken knacken könnte.
Nichts bewegt sportlich in Kärnten so beständig wie das Eishockey-Derby! Und vor dem Kracher am Mittwoch hoffen sogar die KAC-Legenden auf den VSV. Denn die Sorge, dass das 346. Duell der Erzrivalen das letzte dieser Saison sein könnte, geht um. . .
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