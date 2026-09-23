Leser: „Enteignungen sind autokratische Maßnahmen“



Angst vor Spaltung und falsche Toleranz

Weit verbreitet dürfte auch die Angst vor Spaltung sein. Oftmals sind Sätze wie „Enteignungen sind autokratische Maßnahmen und das Ende der freien Demokratie“, wie von Leser 10000, oder „Das ist natürlich sehr ‘demokratisch‘“, von b0817 zu lesen. Observer2 meint außerdem: „Bayern empfing zwischen 1950 und 1986 durchgehend Zahlungen über den Länderfinanzausgleich, also 36 Nachkriegsjahre, ohne Pause. Das ist Fakt. Aber Söder kann sich natürlich nicht mehr dran erinnern.“ Beklagt wird auch die zu geringe Einbindung der Bevölkerung in politische Entscheidungen. „Aber das Volk in wichtige Entscheidungen mit einzubinden, Volksbefragungen und Ergebnisumsetzung sind allen ein Fremdwort“, sagt DieMa.



