Diese sieben Probleme plagen Edtstadlers ÖVP

Salzburg hat wieder jemand Neuen in der Politspitze: Wolfgang Mayer ist bereits das vierte neue von sieben Regierungsmitgliedern. Die Hauptprobleme für Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und ihre ÖVP sind allerdings nach wie vor die gleichen. Bis zur Wahl 2028 erwarten die Salzburger Lösungen in diesen Bereichen: