Illegale Online-Casinos in österreichischer Hand

Hunderte Lizenzanträge

Die deutsche IT-Sicherheitsexpertin und Journalistin Lilith Wittmann verschaffte sich Zugang zum Computersystem der Curacao-Glücksspielbehörde. Unter hunderten Lizenzanträgen, die Wittmann heruntergeladen hatte, befanden sich auch etliche mit Österreich-Bezug, so „Jetzt“. Der Karibik-Staat fordert lediglich, dass die Online-Casinos für die Bewohner des Insel-Staates sowie anderer Länder, die Teile des Königreichs der Niederlande sind, gesperrt werden. Aber auch Spieler aus den USA oder von UNO-sanktionierten Ländern wie Nordkorea müssen geblockt werden.