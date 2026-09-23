Alibaba baut Rechenzentren in Europa und Nahost

Alibaba gehört mit seinem Modell Qwen zu den führenden chinesischen Anbietern von künstlicher Intelligenz (KI). Konzernchef Eddie Wu kündigte auf der jährlichen Unternehmenskonferenz in Hangzhou zudem an, ein besonders leistungsfähiges KI-Modell mit fünf bis zehn Billionen Parametern trainieren zu wollen. Damit wäre es den Angaben zufolge um ein Mehrfaches größer als das derzeit größte chinesische Modell.