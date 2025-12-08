Warum Sie für Arbeitsspeicher Wucherpreise zahlen

Erinnern Sie sich noch an die große Grafikkarten-Knappheit vor vier, fünf Jahren? Bitcoin-Schürfer hamsterten damals im großen Stil GPUs, um sie für das „Mining“ einzusetzen. Gleichzeitig sorgte die Pandemie mit Lockdowns und Computerspielen als Massenphänomen für wachsende Nachfrage durch Gamer. Am Hardware-Markt entstand ein perfekter Sturm, selbst Gebraucht-Grafikkarten wurden teils um vierstellige Summen gehandelt. Mittlerweile ist die Beschaffung eines tauglichen Grafikbeschleunigers wieder kosteneffektiv möglich, dafür braut sich etwas anderes zusammen – bei Speicherchips.