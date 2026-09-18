Pixel Watch 5 im Test: Der KI-Coach am Handgelenk

Googles neue Smartwatch stellt – genau wie die parallel erschienenen neuen Pixel-11-Smartphones – Künstliche Intelligenz in den Vordergrund: Der KI-Dienst Gemini und ein KI-„Coach“ für Sportler nehmen auf der neuen, in zwei verschiedenen Größen verfügbaren Pixel Watch 5 einen prominenten Platz ein. Was die KI alles kann und wie sich die Hardware der intelligenten Uhr anfühlt? Krone+ hat es ausprobiert.