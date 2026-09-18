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Pixel Watch 5 im Test: Der KI-Coach am Handgelenk

Digital
18.09.2026 16:44
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der US-Internetriese Google hat die 5. Generation seiner Pixel Watch auf den österreichischen Markt gebracht: Auf den ersten Blick unterscheidet sie sich kaum von früheren Modellen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich die neue Smartwatch jedoch merklich gereift. Im Testbericht lesen Sie, welche Fortschritte der Google-Chronograph gemacht hat.

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Googles neue Smartwatch stellt – genau wie die parallel erschienenen neuen Pixel-11-Smartphones – Künstliche Intelligenz in den Vordergrund: Der KI-Dienst Gemini und ein KI-„Coach“ für Sportler nehmen auf der neuen, in zwei verschiedenen Größen verfügbaren Pixel Watch 5 einen prominenten Platz ein. Was die KI alles kann und wie sich die Hardware der intelligenten Uhr anfühlt? Krone+ hat es ausprobiert.

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