Norwegische Royals nahmen Abschied von Astrid

Royals in Trauer vereint – aber Marius fehlte

Am heutigen Mittwoch trat Astrid ihren letzten Weg an. Zur Trauerfeier in der Ris Kirche in Oslo erschienen König Haakon, der sich schon um 9 Uhr morgens von Schloss Skaugum zur Ris Kirche in Olso aufgemacht hatte, und Königin Mette-Marit sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja.