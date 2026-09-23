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Trauerfeier in Oslo

Norwegische Royals nahmen Abschied von Astrid

Royals
23.09.2026 14:00
König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja nahmen am ...
König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja nahmen am Mittwoch Abschied von Prinzessin Astrid. Die Schwester von König Harald starb nur zwei Tage nach dem Staatsbegräbnis für ihren Bruder.(Bild: APA-Images / NTB / Terje Pedersen)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nur zwei Wochen nach dem bewegenden Begräbnis von König Harald mussten die norwegischen Royals erneut von einem geliebten Familienmitglied Abschied nehmen. Am Mittwoch fand in Oslo die Trauerfeier für Prinzessin Astrid, Schwester des verstorbenen Königs, statt.

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Hinter dem neuen König Haakon und seiner Ehefrau Königin Mette-Marit liegen schwere Wochen. Nachdem Haakons Vater König Harald Ende August mit 89 Jahren verstorben war, musste die Königsfamilie nur zwei Wochen später mit dem Tod von Prinzessin Astrid erneut einen schweren Verlust erleiden. 

Royals in Trauer vereint – aber Marius fehlte
Am heutigen Mittwoch trat Astrid ihren letzten Weg an. Zur Trauerfeier in der Ris Kirche in Oslo erschienen König Haakon, der sich schon um 9 Uhr morgens von Schloss Skaugum zur Ris Kirche in Olso aufgemacht hatte, und Königin Mette-Marit sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja.

Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sowie Prinzessin Märtha Louise und ihr Ehemann ...
Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sowie Prinzessin Märtha Louise und ihr Ehemann Durek Verrett bei der Ankunft in der Kirche in Oslo(Bild: AFP/LISE ASERUD)
Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett sowie Märtha Louises Töchter Leah Isadora und Emma ...
Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett sowie Märtha Louises Töchter Leah Isadora und Emma Tallulah Behn begrüßten Kronprinzessin Victoria.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

Fotos zeigen die norwegischen Royals bei der Ankunft in der Kirche. Die Familie hatte für Haakons Tante einen Kranz aus weißen Rosen anfertigen lassen. 

Auf der weißen Schleife steht in goldener Schrift auch der Name von Marius Borg Høiby geschrieben. Dem Begräbnis von Astrid blieb Mette-Marits Sohn allerdings fern.

Auch Mette-Marits Sohn Marius steht auf der Schleife des Kranzes der Königsfamilie. Bei der ...
Auch Mette-Marits Sohn Marius steht auf der Schleife des Kranzes der Königsfamilie. Bei der Trauerfeier am Mittwoch war er aber nicht dabei.(Bild: EPA/Ole Berg-Rusten / POOL)
Der Sarg von Prinzessin Astrid war in der Ris Kirche in Oslo aufgebahrt.
Der Sarg von Prinzessin Astrid war in der Ris Kirche in Oslo aufgebahrt.(Bild: EPA/Ole Berg-Rusten / POOL)

Dafür nahmen weitere Familienmitglieder an der Trauerfeier teil, etwa Haakons Schwester Prinzessin Märtha Louise, die mit Ehemann Durek Verrett sowie ihren Töchtern Maud Angelica (23), Leah Isadora (21) und Emma Tallulah (17) gekommen war.

Rührender Gruß von Prinzessin Anne
Auch Kronprinzessin Victoria von Schweden reiste an, ebenso wie Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz von Belgien.

Die britische Prinzessin Anne war zwar nicht persönlich anwesend, die Schwester von König Charles hinterließ aber einen letzten rührenden Gruß an Prinzessin Astrid. Auf ihrem Kranz standen die Worte „With Love and happy Memories“, also „Mit Liebe und schönen Erinnerungen“ geschrieben.

Die Königsfamilie muss nach dem Tod von König Harald Ende August nun auch von dessen Schwester ...
Die Königsfamilie muss nach dem Tod von König Harald Ende August nun auch von dessen Schwester Abschied nehmen.(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)
Die norwegische Königsfamilie trauert um Prinzessin Astrid.
Die norwegische Königsfamilie trauert um Prinzessin Astrid.(Bild: EPA/Ole Berg-Rusten / POOL)
Prinzessin Astrid starb im Alter von 94 Jahren – nur zwei Tage, nachdem sie am Begräbnis ihres ...
Prinzessin Astrid starb im Alter von 94 Jahren – nur zwei Tage, nachdem sie am Begräbnis ihres Bruders, König Harald, teilgenommen hatte.(Bild: EPA/Ole Berg-Rusten)

In der Gedenkrede für Prinzessin Astrid wurde ihr facettenreiches Leben hervorgehoben, ebenso wie die Verbindung zwischen Astrid und Harald. „Zwischen ihr und ihrem Bruder, König Harald, bestanden enge Bande“, hieß es während der Trauerfeier.

Außerdem sei Astrid „die beste Mama der Welt“ für ihre fünf Kinder gewesen. Ihre Urenkeln legten anschließend Rosen auf den Sarg ab.

Für einen besonders berührenden Moment sorgte auch die norwegische Sängerin Sissel Kyrkjebø gemeinsam mit dem „Sølvguttene“-Knabenchor. Als diese gemeinsam das Lied „You Raise Me Up“ anstimmten, wurde Königin Mette-Marit von ihren Gefühlen übermannt.

Palast zeigt lachende Astrid mit Bruder Harald
Auch auf Instagram hinterließ die norwegische Königsfamilie am Mittwoch einen letzten, emotionalen Erinnerung an Prinzessin Astrid.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Astrid und Harald lachend bei einem offiziellen Auftritt zeigt, zollte der Palast Haakons Tante Tribut: „Während ihres langen Lebens unterstützte sie das Königshaus und diente unter vier Königen: König Haakon VII., ihrem Vater König Olav V., ihrem Bruder König Harald V. und – bis zuletzt – Seiner Majestät König Haakon VIII.“

Gesundheitlich war Prinzessin Astrid schon länger angeschlagen. Erst im Mai hatte sie einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Bis zuletzt hatte sie trotzdem royale Pflichten übernommen.

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