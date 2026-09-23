Wie viel Urnen-Asche darf ins eigene Wohnzimmer?

Für die Neos ist dieser „Friedhofszwang“ nicht mehr zeitgemäß. Der kürzlich medial bekannt gewordene Fall eines Witwers, der die Urne seiner Frau nicht vollständig bei sich haben darf, zeige deutlich, wie weit das Gesetz an der Lebensrealität vorbeigehe.

Betroffene sollen entscheiden, nicht der Staat

Abgeordnete Fabienne Lackner verweist auf andere Bundesländer und europäische Nachbarn, wo die Urne längst problemlos mit der kompletten Asche auf dem heimischen Kaminsims stehen darf, ohne dass gleich die gesellschaftliche Ordnung zusammenbricht. Es sei Zeit für mehr Selbstbestimmung beim Abschiednehmen. „Wo ein Mensch seine letzte Ruhe findet, sollen die Betroffenen entscheiden – nicht der Staat“, fordert Lackner.