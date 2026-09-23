US-Militärbasis in Polen soll „Fort Trump“ heißen

Nawrocki wünscht sich Fertigstellung vor Ablauf von Trumps Amtszeit

Karol Nawrocki sagte, er sei zuversichtlich, dass eine Entscheidung zur dauerhaften Stationierung von US-Soldaten in Polen „nur eine Frage der Zeit“ sei. Sein Wunsch sei es zudem, den Bau des US-Stützpunktes in seinem Land noch vor Ablauf der Amtszeit des US-Präsidenten im Jahr 2029 abzuschließen. Er glaube, „dass Präsident Trump persönlich an der Einweihung von Fort Trump teilnehmen wird.“