Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorschlag von Nawrocki

US-Militärbasis in Polen soll „Fort Trump“ heißen

Außenpolitik
23.09.2026 13:27
Polens Präsident Karol Nawrocki will eine US-Militärbasis nach Donald Trump benennen.
Polens Präsident Karol Nawrocki will eine US-Militärbasis nach Donald Trump benennen.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Polens Präsident Nawrocki will eine dauerhafte US-Militärbasis im Land errichten. Er hofft auf eine Eröffnung noch während Trumps Amtszeit. Der Name der Basis steht für ihn wohl schon jetzt fest: „Fort Trump“ soll der Stützpunkt heißen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Polen strebt die Stationierung von 15.000 US-Soldaten auf seinem Gebiet an, bis zu 5000 davon dauerhaft. Sollte das Vorhaben zustande kommen, werde die Anlage nach US-Präsident Donald Trump benannt, sagte Nawrocki in einem Interview mit „Bloomberg Television“ am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Noch einige Fragen offen
Ein endgültiger Beschluss über den Bau liegt bislang jedoch nicht vor. Polens Präsident zufolge gebe es noch „administrative und finanzielle Fragen“ zu klären.

Trump: „Großartiges Bündnis“ mit Polen
Trump selbst sprach zuletzt von „bedeutenden Fortschritten“ im Hinblick auf die Errichtung der Militärbasis in Polen. „Dies wäre ein historischer Schritt für unser großartiges amerikanisch-polnisches Bündnis“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump unterstützte Nawrocki bereits im polnischen Präsidentschaftswahlkampf 2025.

Lesen Sie auch:
Trump steigt in Palm Beach in die Air Force One ein.
Palm Beach
Flughafen heißt jetzt Präsident Donald J. Trump
09.07.2026
„Ist das ein Witz?“
Politiker will Berg nach Donald Trump umbenennen
28.01.2026
„Wird so kommen“
Trump will Stadion nach sich selbst benennen
09.11.2025

Nawrocki wünscht sich Fertigstellung vor Ablauf von Trumps Amtszeit
Karol Nawrocki sagte, er sei zuversichtlich, dass eine Entscheidung zur dauerhaften Stationierung von US-Soldaten in Polen „nur eine Frage der Zeit“ sei. Sein Wunsch sei es zudem, den Bau des US-Stützpunktes in seinem Land noch vor Ablauf der Amtszeit des US-Präsidenten im Jahr 2029 abzuschließen. Er glaube, „dass Präsident Trump persönlich an der Einweihung von Fort Trump teilnehmen wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.09.2026 13:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.482 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
126.565 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.506 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1756 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1517 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1516 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Außenpolitik
Söder droht Berlin
Leser: „Enteignungen sind autokratische Maßnahmen“
Kurioser Streit
Wie viel Urnen-Asche darf ins eigene Wohnzimmer?
Vorschlag von Nawrocki
US-Militärbasis in Polen soll „Fort Trump“ heißen
Wissenschafter sicher:
„Der Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen“
Nach Kritik an Israel
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf