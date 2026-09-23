US-Militärbasis in Polen soll „Fort Trump“ heißen

Polens Präsident Nawrocki will eine dauerhafte US-Militärbasis im Land errichten. Er hofft auf eine Eröffnung noch während Trumps Amtszeit. Der Name der Basis steht für ihn wohl schon jetzt fest: „Fort Trump“ soll der Stützpunkt heißen.
Polen strebt die Stationierung von 15.000 US-Soldaten auf seinem Gebiet an, bis zu 5000 davon dauerhaft. Sollte das Vorhaben zustande kommen, werde die Anlage nach US-Präsident Donald Trump benannt, sagte Nawrocki in einem Interview mit „Bloomberg Television“ am Rande der UN-Generalversammlung in New York.
Noch einige Fragen offen
Ein endgültiger Beschluss über den Bau liegt bislang jedoch nicht vor. Polens Präsident zufolge gebe es noch „administrative und finanzielle Fragen“ zu klären.
Trump: „Großartiges Bündnis“ mit Polen
Trump selbst sprach zuletzt von „bedeutenden Fortschritten“ im Hinblick auf die Errichtung der Militärbasis in Polen. „Dies wäre ein historischer Schritt für unser großartiges amerikanisch-polnisches Bündnis“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump unterstützte Nawrocki bereits im polnischen Präsidentschaftswahlkampf 2025.
Nawrocki wünscht sich Fertigstellung vor Ablauf von Trumps Amtszeit
Karol Nawrocki sagte, er sei zuversichtlich, dass eine Entscheidung zur dauerhaften Stationierung von US-Soldaten in Polen „nur eine Frage der Zeit“ sei. Sein Wunsch sei es zudem, den Bau des US-Stützpunktes in seinem Land noch vor Ablauf der Amtszeit des US-Präsidenten im Jahr 2029 abzuschließen. Er glaube, „dass Präsident Trump persönlich an der Einweihung von Fort Trump teilnehmen wird.“
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