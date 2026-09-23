„Das ist ein Ausflug in eine andere Welt“

„Das ist mit bislang nichts vergleichbar, ein Ausflug in eine andere Welt. Wir tauchen in die europäische Spitzenklasse ein.“ Austrias Trainer Stefan Kenesei brennt auf die Premiere in der Champions- League-Ligaphase – am Mittwoch (21 MEZ, live auf ORF) bei Chelsea, zuletzt Dritter, davor aber Serienmeister in der besten Liga der Welt! „Brutale Qualität. Da wird viel Geld investiert, das sieht man alleine am Kaderwert.“ Die Londonerinnen um Verteidigerin Lucy Bronze (Eng), mit fünf Königsliga-Titeln, zweimal EM-Gold und einmal WM-Silber, dazu Weltfußballerin, sind elf Millionen Euro wert – die Veilchen rund 850.000 Euro.