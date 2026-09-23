Die Lustenauer Austria ist der Super-Aufsteiger

Vor der Saison wurde Austria Lustenau von vielen „Experten“ als der schlechteste Bundesliga-Aufsteiger der vergangenen Jahre und Abstiegskandidat Nummer eins gesehen. Doch die Elf von Trainer Markus Mader strafte bisher alle Kritiker Lügen. Mehr noch: Ein Blick in die Statistik offenbart Interessantes.