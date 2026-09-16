Datenschutz: Wie gefährlich sind KI-Brillen?

KI-Brillen: Praktisch, aber auch gefährlich? Im „Brennpunkt-Medien“-Talk spricht Rechtswissenschaftler und Philosoph Marlon Possard über die Risiken der neuen sogenannten Smart Glasses. Sie können nicht nur filmen und Gespräche aufnehmen, sondern Bilder und Personen mithilfe von KI direkt analysieren. „Es geht schon lange nicht mehr darum, was die KI kann, sondern was wir überhaupt mit ihr machen wollen“, warnt Possard. Besonders heikel sei, dass Betroffene oft gar nicht erkennen können, ob sie gerade aufgenommen werden. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!