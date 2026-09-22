Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich

„Will nicht stehen bleiben“

Hoffnung dafür schöpfen die Grünen aus ihrer Vergangenheit. Im Video sind Aufnahmen der Proteste gegen das AKW Zwentendorf und in den Hainburger Auen zu sehen. Umfragen dagegen lassen nicht unbedingt Hoffnung aufkommen: Trotz steigender Werte liegen die Grünen auf Platz vier hinter der SPÖ. „Wir sind jetzt schon 50 Prozent über unserem Wahlergebnis vom letzten Mal, und ich will da auch nicht stehen bleiben“, zeigt sich Gewessler nicht entmutigt. Der aktuelle APA-Wahltrend weist den Grünen derzeit 12,9 Prozent in den Umfragen aus. Klar voran liegt weiterhin die FPÖ, sie kam in einer Umfrage Anfang September schon auf 39 Prozent.