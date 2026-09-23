„Bei uns gibt es kein Tricksen und Schummeln“

Vorzeige-Springreiterin Katharina Rhomberg sprach vor dem Donnerstag beginnenden Heimturnier in Wien über das ganz spezielle Verhältnis zu ihren Pferden, die legendäre Szenerie vor Schloss Schönbrunn und ihren Traumberuf.
Die Kulisse ist legendär. So ein besonderes Turnier in Österreich zu haben, ist mehr als besonders. Das kann man gar nicht genug wertschätzen.“ Für Katharina Rhomberg ist das von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne gehende Global Champions Tour-Event vor Schloss Schönbrunn einer der Mega-Höhepunkte des Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.