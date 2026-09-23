„Bei uns gibt es kein Tricksen und Schummeln“

Die Kulisse ist legendär. So ein besonderes Turnier in Österreich zu haben, ist mehr als besonders. Das kann man gar nicht genug wertschätzen.“ Für Katharina Rhomberg ist das von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne gehende Global Champions Tour-Event vor Schloss Schönbrunn einer der Mega-Höhepunkte des Jahres.