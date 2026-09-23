Heimkehr mit lautem Glockenklang statt Großevent

Früh am Morgen herrscht auf der rund 1300 Meter hoch gelegenen Hönigkaseralm reger Betrieb. Georg und Kathi Schöpfer machen mit Helfern die Tiere für den Heimweg bereit. Die Kühe werden traditionell „aufgebischt“, die Glocken gerichtet und der prächtige Kopfschmuck angelegt.