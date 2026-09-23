Biles: „Maskierte Männer klauten meinen Porsche“

„Drei maskierte Männer kamen zu unserem Haus und stahlen meinen Porsche“, teilte Biles ihren Fans in einem Schmink-TikTok beiläufig mit. Der Vorfall ereignete sich in den letzten Monaten ihres Aufenthalts in Chicago, wo sie aufgrund der NFL-Karriere ihres Ehemannes Jonathan Owens (jetzt bei den Indianapolis Colts, davor bei den Chicago Bears) wohnte. Ob sich Biles während des Überfalls im Haus aufhielt, verriet sie im Video nicht.