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Biles: „Maskierte Männer klauten meinen Porsche“

Sport-Mix
23.09.2026 12:55
Turn-Olympiasiegerin Simone Biles wurde wurde ausgeraubt.
Turn-Olympiasiegerin Simone Biles wurde wurde ausgeraubt.(Bild: AFP/LOIC VENANCE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Raub bei Turn-Superstar Simone Biles: Drei maskierte Männer brachen im vergangenen Jahr bei der US-Amerikanerin ein und klauten ihren 200.000-Euro-Porsche, wie die mehrfache Olympiasiegerin ihren Fans auf TikTok mitteilte. Das Auto wurde mittlerweile wiedergefunden und zurückgebracht.

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„Drei maskierte Männer kamen zu unserem Haus und stahlen meinen Porsche“, teilte Biles ihren Fans in einem Schmink-TikTok beiläufig mit. Der Vorfall ereignete sich in den letzten Monaten ihres Aufenthalts in Chicago, wo sie aufgrund der NFL-Karriere ihres Ehemannes Jonathan Owens (jetzt bei den Indianapolis Colts, davor bei den Chicago Bears) wohnte. Ob sich Biles während des Überfalls im Haus aufhielt, verriet sie im Video nicht.

Simone Biles
Simone Biles(Bild: AFP or licensors)

Ihr Porsche GTS im Wert von rund 200.000 Dollar tauchte mittlerweile wieder auf – trotzdem kaufte sich der Turn-Star nun ein neues Auto. Auch einen Dobermann als Wachhund legte sich die 29-Jährige zu. „Mein Leben ist der absolute Wahnsinn“, scherzte Biles. Über den Vorfall wolle sie demnächst noch genauer erzählen.

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