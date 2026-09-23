„Der Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen“

Der Politikwissenschaftler Doug Stokes sieht den Iran bereits jetzt als großen Sieger des Kriegs mit den USA. „Ich sehe keine Möglichkeit, dass der Iran aus dieser Krise nicht als sehr starke regionale Hegemonialmacht hervorgeht“, sagte Stokes.
Der aktuelle Krieg habe gezeigt, dass sich das Land auch von der stärksten Militärmacht der Welt nicht in die Knie zwingen lasse, sagte der Professor an der Modul University Vienna. Stattdessen sei die iranische Führung „sehr erfolgreich dabei, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben“, analysierte er. Für ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten verlange Teheran von Washington, als führende Regionalmacht anerkannt zu werden. „Und egal ob die Amerikaner das akzeptieren oder nicht – sie werden aus dem Nahen Osten vertrieben“, sagte Stokes.
Der Krieg habe gezeigt, dass der Einsatz von militärischer Gewalt ohne eine breitere Strategie „nutzlos“ sei. „Einfach nur militärische Gewalt einzusetzen, bringt dich nicht sehr weit“, hielt Stokes fest. Das größte Problem für die Vereinigten Staaten sei die „völlig unberechenbare und sehr emotionale“ Vorgangsweise von US-Präsident Donald Trump. Er betrachte die internationale Politik als Nullsummenspiel und halte sich nicht an Vereinbarungen.
Witkoff bat um Gespräch
Wie berichtet, haben sich am Dienstag Vertreter der USA und aus dem Iran am Rande der UNO-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch habe drei Stunden gedauert und sei „sehr gut“ gelaufen, sagte Trump. Iranische Staatsmedien bestätigten das Treffen. Auf US-Seite nahmen die Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner teil, auf iranischer Seite war Außenminister Abbas Araqchi bei dem Gespräch dabei. Es habe auf Bitte Witkoffs stattgefunden, hieß es.
Den USA seien die Bedingungen für die Öffnung der Straße von Hormuz mitgeteilt worden, berichteten iranische Staatsmedien. Dazu zählen etwa die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade vor der iranischen Küste, die Auszahlung aller eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie ein Kriegsende an allen Fronten. Das Gespräch habe sich auf einen Weg für ein Abkommen fokussiert, schrieb die Zeitung „New York Times“. Trump stellte ein weiteres baldiges Treffen in Aussicht, nannte aber keine Details.
Iran: „Trump bedient sich innerpolitischer Propaganda“
In seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung hatte er zuvor dem Iran unter anderem mit der „Hölle, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Größe oder nachfolgende Generationen“ gedroht. Das bezeichnete der iranische Generalstab der Streitkräfte als „Instrument der innenpolitischen Propaganda“. Die Aussagen basierten nicht auf Fakten vor Ort, hieß es. Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian werde bei der UNO-Generaldebatte am Mittwoch die Botschaft des Irans verkünden.
Der Krieg dauert inzwischen seit fast sieben Monaten an und hat auch die Golfstaaten erfasst. So beherbergen beispielsweise mehrere US-Militärstützpunkte und waren selbst von iranischen Angriffen und den Folgen betroffen. Das Weiße Haus begründete die gemeinsamen Angriffe mit Israel damit, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Zeitweise hatte es eine Waffenruhe gegeben, die immer wieder gebrochen worden war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.