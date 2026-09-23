„Der Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen“

Der aktuelle Krieg habe gezeigt, dass sich das Land auch von der stärksten Militärmacht der Welt nicht in die Knie zwingen lasse, sagte der Professor an der Modul University Vienna. Stattdessen sei die iranische Führung „sehr erfolgreich dabei, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben“, analysierte er. Für ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten verlange Teheran von Washington, als führende Regionalmacht anerkannt zu werden. „Und egal ob die Amerikaner das akzeptieren oder nicht – sie werden aus dem Nahen Osten vertrieben“, sagte Stokes.