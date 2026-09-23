Sabalenkas „geheime Botschaft“ an ihre Kritiker

Kleiner gekonnter Seitenhieb an alle Kritiker: Tennis-Ass Aryna Sabalenka entspannt nach ihrer bitteren Niederlage im US-Open-Finale im Griechenland-Urlaub und hält dabei ein besonderes Buchcover in die Kamera.
Nach ihrer bitteren Niederlage im Finale der US-Open gegen Elena Rybakina und dem Verlust des Status als Nummer eins der Tennis-Welt versucht Sabalenka derzeit in Griechenland neue Kraft zu tanken und den Kopf freizubekommen.
Sabalenka verteilt Seitenhieb
Auf Instagram zeigt die 28-Jährige Fotos ihres Urlaubs. Beim Essen, Baden und auch entspannt auf einer Liege mit Buch in der Hand. Doch genau dieses Buch hat eine versteckte Botschaft parat. „The Pressure Code“ steht auf dem Cover – ein Seitenhieb für alle Kritiker, die immer wieder behaupten, Sabalenka kann mit Druck (englisch „pressure“) nicht umgehen.
Wind in die Mühlen dieser Kritiker gab es zuletzt auch in New York. Nach dem verlorenen US-Open-Finale sorgte die Belarussin für einen Eklat. Getrieben von Enttäuschung und Wut zerhackte Sabalenka zuerst ihren Schlager, dann fluchte sie auch noch in Richtung der TV-Kamera. Szenen, die für große Diskussionen sorgten.
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