Sabalenkas „geheime Botschaft“ an ihre Kritiker

Sabalenka verteilt Seitenhieb

Auf Instagram zeigt die 28-Jährige Fotos ihres Urlaubs. Beim Essen, Baden und auch entspannt auf einer Liege mit Buch in der Hand. Doch genau dieses Buch hat eine versteckte Botschaft parat. „The Pressure Code“ steht auf dem Cover – ein Seitenhieb für alle Kritiker, die immer wieder behaupten, Sabalenka kann mit Druck (englisch „pressure“) nicht umgehen.