Knalleffekt in Betrugsprozess gegen Kassenärztin

Anfangs war von mehreren Hunderttausend Euro die Rede, die sich eine Kärntner Kassenärztin mit Fake-Untersuchungen von den Sozialversicherungsträgern erschlichen haben soll – übrig geblieben ist nach langen Ermittlungen ein 36-Seiten-Strafantrag mit einem angeklagten Schaden von exakt 20.845,51 Euro, der bei 491 Patienten laut Staatsanwaltschaft falsch verlangt worden wäre.