Poke-Restaurant muss Insolvenz anmelden

Das Bowl-Lokal Alpoke in Salzburg hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Auf dem Tisch liegt folgender Plan: 20 Prozent der Verbindlichkeiten sollen innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden. 169.200 Euro Schulden stehen im Raum.
Das Poke-Restaurant „Al Poke OG“ mit Lokal in der Shoppingarena Alpenstraße ist insolvent. Am 22. September wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Den Antrag stellte das Unternehmen selbst, wie der KSV1870 auf „Krone“-Anfrage bestätigt.
Die Firma möchte sich mit einem Sanierungsplan aus der Krise retten. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans bezahlt werden soll. Es wurden Schulden in Höhe von 169.200 Euro angemeldet.
Es muss nun geprüft werden, ob der Sanierungsplan angemessen ist. Die erste Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung findet am 21. Oktober statt. Über den Sanierungsplan soll bei der Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung am 17. Dezember abgestimmt werden.
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