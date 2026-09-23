Bloß kein blaues Wunder, lieber Landeshauptmann!

„Eine positive Story“

Über harte Zeiten redet man beim Land aber ohnehin ungern. So wollte die „Krone“ von Landessportdirektor Arno Arthofer eine Einschätzung zur aktuellen schiefen Lage des Kärntner Sports – zumal auch der WAC als Bundesliga-Vorletzter in den Seilen hängt. Doch die Pressestelle blockte kurioserweise ab, sagte: „Man kann zu diesem Thema ja eine positive Story machen, wenn es dem Kärntner Sport gut geht!“ Klar, gerne. Bis dahin hält sich die „Krone“ aber lieber an die Realität.