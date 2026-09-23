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Vandalenakt

Unbekannte lassen verwüstete Kirche zurück

Oberösterreich
23.09.2026 08:30
Die Kirche in Grein wurde verwüstet.
Die Kirche in Grein wurde verwüstet.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wer macht so etwas und vor allem warum? Im beschaulichen Grein ärgert man sich über seinen sinnlosen Akt der Verwüstung. Unbekannte Täter sind in die Kirche eingedrungen und haben alles zerstört, was nicht niet- und nagelfest war. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.

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Die Tat geschah am Dienstag in der Zeit zwischen von 8 bis 11.15 Uhr. Die bislang unbekannten Täter verstreuten Utensilien aus dem Beichtstuhl, Gebetsbücher, Andachtsbilder von Heiligen und Sitzpolster auf dem Boden der Kirche. Im rechten Seitenschiff wurde der Deckel des Taufbeckens heruntergerissen, das abgebrochene Kreuz sowie zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser versenkt.

Fahrradschlauch zurück gelassen
Kurios: Der oder die Täter haben im Beichtstuhl einen Fahrradschlauch zurückgelassen. Warum und was sie damit vorhatten, bleibt rätselhaft.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Grein unter der Telefonnummer 59133 4323.

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