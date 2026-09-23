Unbekannte lassen verwüstete Kirche zurück

Wer macht so etwas und vor allem warum? Im beschaulichen Grein ärgert man sich über seinen sinnlosen Akt der Verwüstung. Unbekannte Täter sind in die Kirche eingedrungen und haben alles zerstört, was nicht niet- und nagelfest war. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.
Die Tat geschah am Dienstag in der Zeit zwischen von 8 bis 11.15 Uhr. Die bislang unbekannten Täter verstreuten Utensilien aus dem Beichtstuhl, Gebetsbücher, Andachtsbilder von Heiligen und Sitzpolster auf dem Boden der Kirche. Im rechten Seitenschiff wurde der Deckel des Taufbeckens heruntergerissen, das abgebrochene Kreuz sowie zwei Stolen des Pfarrers im Weihwasser versenkt.
Fahrradschlauch zurück gelassen
Kurios: Der oder die Täter haben im Beichtstuhl einen Fahrradschlauch zurückgelassen. Warum und was sie damit vorhatten, bleibt rätselhaft.
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Grein unter der Telefonnummer 59133 4323.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.