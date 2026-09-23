KI-Rivalität zwischen USA und China nützt beiden

Die Rivalität verstärke das Interesse an den Unternehmen aus dem jeweils anderen Staat, weil sie voraussichtlich auf eine Spaltung der Technologie-Welt hinauslaufe, erläutert James Buckley-Thorp, Gründer und Chef des KI-Entwicklers Atlian. „Es wird zwei Internet-Welten geben, zwei Software-Ökosysteme und zwei Regelwerke.“ Ein Portfolio müsse beide Sphären abdecken. Dabei vertrauten die Investoren darauf, dass die Politik wegen des technologischen Systemwettstreits auf eine strengere Regulierung der Branche verzichten werde. US-Präsident Donald Trump lehnt eine Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen ab, weil dies China in die Hände spiele.