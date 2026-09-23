Nordsee war 2025 so warm wie noch nie

Stärkster Eiswinter seit 15 Jahren an der Ostseeküste

Trotz der langfristigen Erwärmung kann aber auch Meereis entstehen. So sorgten laut BSH anhaltender Frost und östliche Winde im vergangenen Winter für den stärksten Eiswinter seit 15 Jahren an den deutschen Küsten. Besonders an der Ostküste Rügens und im Greifswalder Bodden behinderte Eis die Schifffahrt. Im langfristigen Vergleich bleibt der vergangene Eiswinter jedoch mäßig. Seit 30 Jahren gab es demnach keinen sehr starken Eiswinter mehr.