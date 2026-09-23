Mann niedergestochen: Verwandter in Wien gefasst

Blutige Attacke am helllichten Tag in Wien-Favoriten: Ein 57-Jähriger ist Montagmittag in der Neilreichgasse mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Erst als Passanten die Schreie des Mannes hörten und ihm zu Hilfe eilten, ließ der mutmaßliche Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete. Wenig später klickten die Handschellen.