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Schreie auf Straße

Mann niedergestochen: Verwandter in Wien gefasst

Wien
23.09.2026 13:02
In der Neilreichgasse in Wien-Favoriten soll ein 22-Jähriger einen Verwandten mit mehreren ...
In der Neilreichgasse in Wien-Favoriten soll ein 22-Jähriger einen Verwandten mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.(Bild: Gerhard Bartel)
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Von krone.at

Blutige Attacke am helllichten Tag in Wien-Favoriten: Ein 57-Jähriger ist Montagmittag in der Neilreichgasse mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Erst als Passanten die Schreie des Mannes hörten und ihm zu Hilfe eilten, ließ der mutmaßliche Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete. Wenig später klickten die Handschellen.

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Die dramatischen Szenen spielten sich gegen 12 Uhr in der Neilreichgasse im 10. Wiener Gemeindebezirk ab. Ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger soll dort plötzlich auf einen 57 Jahre alten Mann losgegangen sein und ihm mehrere Messerstiche in den Oberkörper versetzt haben.

Flucht in Richtung Altes Landgut
Die Schreie des Schwerverletzten blieben nicht ungehört: Passanten wurden auf die Attacke aufmerksam und eilten dem 57-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin soll der Angreifer von seinem Opfer abgelassen haben. Er ergriff die Flucht und lief in Richtung Altes Landgut davon.

Zu der blutigen Attacke war es zu Mittag in der Neilreichgasse gekommen.
Zu der blutigen Attacke war es zu Mittag in der Neilreichgasse gekommen.(Bild: Gerhard Bartel)

Die Wiener Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Rasch verdichtete sich der Verdacht gegen einen 22-Jährigen, bei dem es sich laut Polizei um einen entfernten Verwandten des Opfers handeln soll.

Opfer in Schockraum gebracht
Während nach dem mutmaßlichen Täter gesucht wurde, kämpften Einsatzkräfte um die Versorgung des Verletzten. Die Berufsrettung Wien behandelte den 57-Jährigen noch vor Ort notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses. Trotz seiner schweren Verletzungen bestand laut Polizei keine Lebensgefahr.

Für den 22-Jährigen endete die Flucht schließlich an seiner Wohnadresse. Dort trafen ihn Polizisten an und nahmen ihn aufgrund einer von der Staatsanwaltschaft Wien erlassenen Festnahmeanordnung fest.

Tatmotiv aktuell noch unklar
Warum es zu der blutigen Attacke kam, ist derzeit noch völlig unklar. Das Tatmotiv und die genauen Hintergründe werden nun vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, untersucht.

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