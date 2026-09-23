Keine Chance: Klagenfurt verpasst mögliche EM

Österreich will eine Fußball-Europameisterschaft austragen. Um genauer zu sein – jene der U21 im Jahr 2029. Der ÖFB bewarb sich dafür bei der UEFA. Mit acht Stadien: dem Franz-Horr-Stadion (Austria Wien), Weststadion (Rapid), jenen von St. Pölten und Blau-Weiß Linz, dem Tivoli (Wacker Innsbruck/WSG Tirol), dem Schnabelholz (Altach) sowie der Oberösterreich-Arena (LASK) und jener in Ried.