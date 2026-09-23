Als Bachmann in der Schulzeit noch „Hibou“ hieß

Ingeborg Bachmann steht heuer im Jahr ihres 100. Geburtstags besonders im öffentlichen Interesse. In Klagenfurt lebt mit Wilma Krautzer eine Dame, die selbst ebenso 100 Jahre alt ist und insgesamt zehn Jahre Schulkollegin der weltberühmten Schriftstellerin war. Wilma verrät einige Geheimnisse.