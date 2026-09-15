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Kommentar des Tages

„Mit 60 bekommt man keinen Job mehr“

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15.09.2026 14:00
Ältere Arbeitnehmer werden am Arbeitsmarkt oft gnadenlos aussortiert.
Ältere Arbeitnehmer werden am Arbeitsmarkt oft gnadenlos aussortiert.(Bild: Robert Kneschke – stock.adobe..com)
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Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „ZASU“ zum Thema Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt hervorheben.

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Der Fall einer 60-jährigen Buchhalterin, die kurz vor der Pension aus ihrem Betrieb gedrängt wurde, sorgt für Entrüstung. Trotz jahrelanger Loyalität wurden ihr Systemzugänge entzogen, ehe die Kündigung folgte. Die Arbeiterkammer konnte vor Gericht immerhin einen Vergleich erwirken.

ZASU schildert in ihrem Beitrag ein ganz ähnliches Schicksal. Nach der Insolvenz ihres Arbeitgebers verlor sie mit 59 Jahren und nach 40 Arbeitsjahren ihren Job – während der Betrieb kurz darauf unter neuem Namen mit jungem Personal neu eröffnete. Trotz unzähliger Bewerbungen hagelt es für sie seither nur Absagen. Sie fordert die Politik auf, Arbeitgeber endlich stärker in die Pflicht zu nehmen, anstatt ständig über eine Anhebung des Pensionsalters zu debattieren.

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ZASU
Meine Firma wurde bewusst in den Konkurs getrieben und ich und meine ebenfalls ältere Kollegin gekündigt. Die Firma wurde 1 Monat später mit lauter jungen Angestellten unter einem anderen Namen wieder aufgemacht. Dh. ich habe nach 10 Jahren meinem Job verloren. Ich bin 59, habe 40 Arbeitsjahre und noch 4,5 Jahre bis zur Pension. Ich schreibe mir mit Bewerbungen die Finger wund, bekomme aber nur Absagen.

Seit bei den Frauen das Pensionsalter auf 65 angepasst wird gibt es nachweislich immer mehr ältere arbeitslose Frauen. Da muss die Regierung ansetzen und die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Was nutzt es bis 67 arbeiten gehen zu müssen, wenn man ab knapp 60 keinen Job mehr bekommt.
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Haben Sie ähnliche Erfahrungen am Arbeitsmarkt gemacht? Welche Maßnahmen sollte die Politik ergreifen, um ältere Arbeitnehmer besser zu schützen?

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

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