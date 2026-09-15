„Mit 60 bekommt man keinen Job mehr“

Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „ZASU“ zum Thema Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt hervorheben.
Der Fall einer 60-jährigen Buchhalterin, die kurz vor der Pension aus ihrem Betrieb gedrängt wurde, sorgt für Entrüstung. Trotz jahrelanger Loyalität wurden ihr Systemzugänge entzogen, ehe die Kündigung folgte. Die Arbeiterkammer konnte vor Gericht immerhin einen Vergleich erwirken.
ZASU schildert in ihrem Beitrag ein ganz ähnliches Schicksal. Nach der Insolvenz ihres Arbeitgebers verlor sie mit 59 Jahren und nach 40 Arbeitsjahren ihren Job – während der Betrieb kurz darauf unter neuem Namen mit jungem Personal neu eröffnete. Trotz unzähliger Bewerbungen hagelt es für sie seither nur Absagen. Sie fordert die Politik auf, Arbeitgeber endlich stärker in die Pflicht zu nehmen, anstatt ständig über eine Anhebung des Pensionsalters zu debattieren.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen am Arbeitsmarkt gemacht? Welche Maßnahmen sollte die Politik ergreifen, um ältere Arbeitnehmer besser zu schützen?
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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