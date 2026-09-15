„Mit 60 bekommt man keinen Job mehr“

ZASU schildert in ihrem Beitrag ein ganz ähnliches Schicksal. Nach der Insolvenz ihres Arbeitgebers verlor sie mit 59 Jahren und nach 40 Arbeitsjahren ihren Job – während der Betrieb kurz darauf unter neuem Namen mit jungem Personal neu eröffnete. Trotz unzähliger Bewerbungen hagelt es für sie seither nur Absagen. Sie fordert die Politik auf, Arbeitgeber endlich stärker in die Pflicht zu nehmen, anstatt ständig über eine Anhebung des Pensionsalters zu debattieren.



