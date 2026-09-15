„Die Liebe lässt sich nicht einfach ausschalten“

Am Donnerstag startet Marie Kreutzers neuester Film „Gentle Monster“ in den österreichischen Kinos – eine Geschichte über eine Familie, die durch die pädokriminellen Taten des Vaters zu zerbrechen droht. Mit der „Krone“ sprach die gebürtige Grazer Regisseurin über schockierende Erkenntnisse und traumhafte Bilder aus der Steiermark.
„Krone“: Der Film ist starbesetzt und bekam große Aufmerksamkeit in Cannes. Wie geht es Ihnen damit? Fühlt sich das gerade nach internationalem Durchbruch an?
Marie Kreutzer: (lacht) Sagen wir so, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin natürlich froh, dass der Film viel Aufmerksamkeit bekommt und auf vielen Festivals und in vielen Kinos laufen wird. Besser geht‘s nicht, vor allem mit so einem schwierigen Film.
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