„Die Liebe lässt sich nicht einfach ausschalten“

„Krone“: Der Film ist starbesetzt und bekam große Aufmerksamkeit in Cannes. Wie geht es Ihnen damit? Fühlt sich das gerade nach internationalem Durchbruch an?

Marie Kreutzer: (lacht) Sagen wir so, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin natürlich froh, dass der Film viel Aufmerksamkeit bekommt und auf vielen Festivals und in vielen Kinos laufen wird. Besser geht‘s nicht, vor allem mit so einem schwierigen Film.