Harrys Security hatte keinen Plan vom Schulverkehr

Security verliert Anschluss an Auto mit Archie und Lili

Der ganz normale morgendliche Schulverkehr soll Harrys und Meghans Sicherheitsleute gleich am ersten Schultag kalt erwischt und in Sorge um ihre Schützlinge versetzt haben! Das Sicherheitsteam der Familie habe mindestens einmal Probleme gehabt, dem Auto mit beiden Kindern im Konvoi zu folgen, berichtete der „Telegraph“. Außerdem gab es einen Stau. Das Problem: Wenn die Fahrzeuge im Stau stehen, seien Harry und seine Familie aus Sicht ihrer Personenschützer besonders verwundbar.