„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker

Affengruber in der Startelf

Nachdem der Klub aus London die ersten drei Premier-League-Partien verloren hatte, stand am Samstag das schwierige Auswärtsspiel an der Anfield Road auf dem Programm. Trainer Alvaro Arbeloa gab Affengruber erstmals die Chance, sich zu beweisen. Und der Österreicher, der in der Startelf stand, nutzte sie!