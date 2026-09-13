„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker

Er hat sofort abgeliefert! In seinem allerersten Spiel für den FC Fulham zeigte David Affengruber beim 0:0 an der Anfield Road gegen den FC Liverpool groß auf. Die Fans der „Cottagers“ sind begeistert, einer fordert schon jetzt die Errichtung einer Statue.
Im Sommer hatte sich der Premier-League-Traum von David Affengruber erfüllt: Der ÖFB-Legionär wechselte vom spanischen Erstligisten Elche zu Fulham. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2030 mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr.
Affengruber in der Startelf
Nachdem der Klub aus London die ersten drei Premier-League-Partien verloren hatte, stand am Samstag das schwierige Auswärtsspiel an der Anfield Road auf dem Programm. Trainer Alvaro Arbeloa gab Affengruber erstmals die Chance, sich zu beweisen. Und der Österreicher, der in der Startelf stand, nutzte sie!
Beim 0:0-Remis gegen England-Gigant Liverpool zählte Affengruber zu den besten Spielern. „Er war herausragend“, schreibt ein User unter ein Facebook-Posting (unten). Ein anderer meint sogar: „Lasst die Affengruber-Statue errichten!“
Herzdame stolz
Auch seine Herzdame war im Stadion mit dabei. „Was für ein Tag! Macht der einfach mal ein geniales Debüt in der Premier League“, ist Michele Oberauer richtig stolz.
Hoffnung für das ÖFB-Team
Am Montag gibt Teamchef Ralf Rangnick den Kader für den anstehenden Auftakt der Nations League bekannt. Dann wird wohl auch Affengruber mit dabei sein.
Im ÖFB-Nationalteam hat er bisher ein Länderspiel bestritten. Der Abwehrspieler debütierte im März beim 5:1 im WM-Test gegen Ghana. Bei der WM in Nordamerika war Affengruber zwar dabei, kam aber nicht zum Einsatz.
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