Russen feuerten Leuchtraketen auf NATO-Helikopter

Der Forscher Peter Viggo Jakobsen von der dänischen Verteidigungsakademie geht allerdings davon aus, dass es sich um Warnschüsse oder eine Machtdemonstration gehandelt haben könnte. Die Botschaft Russlands sei aus seiner Sicht, dass der Helikopter die Fregatte nicht fotografieren und sich ihr nicht so dicht nähern solle.