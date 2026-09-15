ÖFB: Drei neue Gesichter im U21-Teamkader

Die Vorbereitung auf das Länderspiel-Doppel absolviert die Perchtold-Truppe in Frauenkirchen. Österreich liegt in der Gruppe I punktgleich hinter Belgien und vor Dänemark (alle zehn) auf Rang zwei, hat aber im Gegensatz zu den anderen beiden Teams mit sechs von acht Partien eine mehr absolviert. Die Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM im kommenden Jahr in Serbien und Albanien. Die übrigen acht Zweitplatzierten ermitteln im November in Play-offs die restlichen vier Endrunden-Teilnehmer.