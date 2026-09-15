ÖFB: Drei neue Gesichter im U21-Teamkader

Im Finish der EM-Qualifikation könnten in Österreichs U21-Fußball-Nationalteam drei Debütanten zum Einsatz kommen. Liefering-Stürmer Oghenetejiri Adejenughure, Rapid-Außenverteidiger Eaden Roka und Stuttgart-Mittelfeldspieler Yanik Spalt wurden am Dienstag von Teamchef Peter Perchtold erstmals in den Kader nominiert.
Die ÖFB-Auswahl tritt am 2. Oktober (18.00 Uhr) im Wiener Sport-Club-Stadion gegen Dänemark an, vier Tage später geht es in Caernarfon gegen Wales.
Die Vorbereitung auf das Länderspiel-Doppel absolviert die Perchtold-Truppe in Frauenkirchen. Österreich liegt in der Gruppe I punktgleich hinter Belgien und vor Dänemark (alle zehn) auf Rang zwei, hat aber im Gegensatz zu den anderen beiden Teams mit sechs von acht Partien eine mehr absolviert. Die Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM im kommenden Jahr in Serbien und Albanien. Die übrigen acht Zweitplatzierten ermitteln im November in Play-offs die restlichen vier Endrunden-Teilnehmer.
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