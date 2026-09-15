Nach nur 3 Monaten: Aus für Trainer von ÖFB-Kicker

Am vergangenen Donnerstag noch gab es für Toppmöller und den RC Lens zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Last-Minute-Sieg beim Spiel gegen Slavia Prag. Allerdings kassierte Lens auch zwei Niederlagen und spielte einmal unentschieden und steht im Moment auf Tabellenplatz zehn. Baidoo kam wegen einer Oberschenkelverletzung in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.