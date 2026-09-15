Nach nur 3 Monaten: Aus für Trainer von ÖFB-Kicker

Samson Baidoo bekommt einen „Chef“: Nach nur drei Monaten muss Coach Dino Toppmöller beim französischen Vizemeister RC Lens laut französischen Medienberichten bereits wieder die Trainerbank räumen.
Der 45-jährige Deutsche werde bereits beim Spiel gegen die AS Monaco am Freitag nicht mehr dabei sein, berichteten die französische Sportzeitung „L‘Équipe“ und der Sender „RMC Sport“. Dabei hatte Toppmöller beim RC Lens ein traumhaftes Debüt gefeiert, als er mit den Nordfranzosen im französischen Supercup den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain besiegte und sich damit gleich zu Saisonbeginn einen Titel sicherte.
Am vergangenen Donnerstag noch gab es für Toppmöller und den RC Lens zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Last-Minute-Sieg beim Spiel gegen Slavia Prag. Allerdings kassierte Lens auch zwei Niederlagen und spielte einmal unentschieden und steht im Moment auf Tabellenplatz zehn. Baidoo kam wegen einer Oberschenkelverletzung in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.
Das Aus von Toppmöller soll jedoch keine sportlichen Gründe haben. Lens teilte Toppmöller am Montag mit, dass sein engster Vertrauter Nelson Morgado freigestellt werden solle. Dieser galt intern offenbar „als unbequem“. Toppmöller stellte sich jedoch hinter seinen Trainerassistenten – und das wurde ihm nun zum Verhängnis.
Steht Nachfolger bereits fest?
Wie die „L‘Équipe“ berichtet, könnten die Verantwortlichen in Lens nun auf Yannick Cahuzac setzen, der seit Saisonbeginn als Assistent von Toppmöller tätig ist.
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