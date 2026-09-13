Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben

Schock für die heimische Musikwelt: Christof Straub, Teil des erfolgreichen Duos Papermoon, ist im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben. Seine Familie bestätigte seinen Tod.
Christof Straubs Tochter ist Zoë Straub, die Österreich 2016 beim Song Contest vertreten hatte.
1991 gründete Straub gemeinsam mit Edina Thalhammer die Austroband Papermoon.
Ihr erfolgreichster Hit war „Tell Me A Poem“. In den folgenden Jahren war Straub auch als Musikproduzent und Manager tätig.
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