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Vater von Zoë Straub

Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben

Musik
13.09.2026 19:52
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock für die heimische Musikwelt: Christof Straub, Teil des erfolgreichen Duos Papermoon, ist im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben. Seine Familie bestätigte seinen Tod. 

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kmm

Christof Straubs Tochter ist Zoë Straub, die Österreich 2016 beim Song Contest vertreten hatte. 

1991 gründete Straub gemeinsam mit Edina Thalhammer die Austroband Papermoon.

Ihr erfolgreichster Hit war „Tell Me A Poem“. In den folgenden Jahren war Straub auch als Musikproduzent und Manager tätig. 

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