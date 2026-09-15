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„Krone“-Preview

Ein zeitloses Märchen mit frischem Zauber!

Kultur
15.09.2026 14:16
Promotion
(Bild: Daniel Boud)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Eine zeitlose Geschichte, die Alt und Jung verzaubert: Disneys „Die Schöne und das Biest“ kehrt nach Wien zurück und „Krone“-Leser können das Erfolgsmusical bereits am 18.9. im Raimund Theater als Erste erleben. Tickets mit BonusCard-Rabatt erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at! 

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Kaum ein Musical hat über Generationen hinweg so viele Menschen begeistert wie „Die Schöne und das Biest“. Seit seiner Broadway-Premiere zählt der Disney-Klassiker zu den großen Publikumslieblingen. Einer, der das Erfolgsmusical von Beginn an entscheidend mitgeprägt hat, ist Regisseur und Choreograf Matt West.

(Bild: Daniel Boud/VBW)

„Das Stück ist für mich immer wie nach Hause kommen“, verrät er der „Krone“. „Mit meiner Neuinszenierung möchte ich das ursprüngliche Material modern interpretieren und die Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive erzählen. In Wien zeigen wir eine ganz besondere Version des Stücks, mit einem großartigen Ensemble und tollen Solisten.“ Wer das Disney-Musical also schon einmal gesehen hat, kann sich nun wieder überraschen lassen. „Alle Tanzschritte, die gesamte Choreografie in dieser Fassung sind komplett neu. Ich wollte bereits in der Originalproduktion Stepptanz einbauen, habe es damals aber nicht getan. Jetzt aber haben wir mit ,Sei hier Gast‘ endlich eine große Steppnummer, die wirklich sensationell und extraordinär ist“, verspricht der Regisseur.

(Bild: Daniel Boud/VBW)

Auch VBW-Intendant Christian Struppeck freut sich, dass diese Liebesgeschichte wieder nach Wien ins Raimund Theater zurückkehrt. Neben modernster Bühnentechnik, beeindruckenden Tanzszenen und der großartigen Musik liegt ihm besonders die „berührende Botschaft, die Generationen verbindet“, am Herzen.

Mit der „Krone“ ganz vorn dabei
Unsere Leser können das Musical bereits vor der Premiere erleben – bereits diesen Freitag, 18. September 2026 gibt es eine exklusive „Krone-Preview“. Für die Preview sind nur noch wenige Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.

Jetzt Tickets sichern! 
„Die Schöne und das Biest“
(Bild: Disney)

Erleben Sie die Magie von Disneys „Die Schöne und das Biest“ – ein märchenhaftes Musical voller großer Gefühle, unvergesslicher Melodien und zauberhafter Bühnenmomente.

📍 Raimund Theater

📅 Krone Preview: Freitag, 18.9.2026 ; 19:30
Laufzeit bis 31.03.2027

Tickets erhältlich inklusive attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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