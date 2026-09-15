Ein zeitloses Märchen mit frischem Zauber!

„Das Stück ist für mich immer wie nach Hause kommen“, verrät er der „Krone“. „Mit meiner Neuinszenierung möchte ich das ursprüngliche Material modern interpretieren und die Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive erzählen. In Wien zeigen wir eine ganz besondere Version des Stücks, mit einem großartigen Ensemble und tollen Solisten.“ Wer das Disney-Musical also schon einmal gesehen hat, kann sich nun wieder überraschen lassen. „Alle Tanzschritte, die gesamte Choreografie in dieser Fassung sind komplett neu. Ich wollte bereits in der Originalproduktion Stepptanz einbauen, habe es damals aber nicht getan. Jetzt aber haben wir mit ,Sei hier Gast‘ endlich eine große Steppnummer, die wirklich sensationell und extraordinär ist“, verspricht der Regisseur.