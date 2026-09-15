Putin-Freund zahlte für Trump Junior Bahamas-Party

Sondervermittler Kushner bei Party

Heikel ist noch ein Umstand: Unter den rund 50 Partygästen war neben Kremlev selbst auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der erst kürzlich als Sondervermittler Putin in Moskau traf, um über einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu verhandeln. Kushner wird vielfach dafür kritisiert, dass er bei den Gesprächen eine viel zu russlandfreundliche Position einnimmt. Weder er noch der Kreml gab eine Erklärung zu dem Fall ab.