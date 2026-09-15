Teure Klage wegen Symbolbild auf Facebook-Seite

Eine Oberösterreicherin wurde wegen eines Fotos zur Kasse gebeten. 2024 hatte sie eine damals lizenzfreie Grafik auf Facebook gepostet, diesen Mai eine Firma die Rechte gekauft – und der ehemaligen Kleinunternehmerin per Anwalt gedroht. Zwar wurde die Summe reduziert, dennoch will die Frau andere warnen.