Teure Klage wegen Symbolbild auf Facebook-Seite

Eine Oberösterreicherin wurde wegen eines Fotos zur Kasse gebeten. 2024 hatte sie eine damals lizenzfreie Grafik auf Facebook gepostet, diesen Mai eine Firma die Rechte gekauft – und der ehemaligen Kleinunternehmerin per Anwalt gedroht. Zwar wurde die Summe reduziert, dennoch will die Frau andere warnen.
„Das ist eine echte Frechheit, so etwas habe ich noch nie erlebt.“ Melanie K. ist empört. Die ehemalige Kleinunternehmerin aus Steyr erhielt kürzlich ein anwaltliches Schreiben. Für die Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Fotos wurde darin im Namen eines Kärntner Unternehmens die stattliche Summe von 3829,47 Euro gefordert.
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