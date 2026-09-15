Völlig irre! Fan droht Kicker vor brisantem Duell

Völlig irre! West-Ham-Kicker Tomas Soucek hat im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Londoner Derbys mitten auf der Straße eine Drohung von einem Millwall-Fan erhalten.
Nach einer enttäuschenden Saison stieg West Ham United im Sommer aus der Premier League ab. Am Samstag kommt es nun zu einem spannenden Wiedersehen: Die „Hammers“ reisen ins „The Den“, wo sie zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder auf Millwall treffen. Es handelt sich hier um eine der größten Rivalitäten im Weltfußball.
Für Soucek kommt das Spiel noch zu früh. Der 31-jährige tschechische Nationalspieler laboriert an einer Knöchelverletzung und kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Dennoch steht er vor dem Hit in Englands zweithöchster Spielklasse im Fokus. Denn der Mittelfeldspieler bekam mitten auf der Straße eine üble Drohung.
Soucek bleibt gelassen
Wie in einem Videoclip (unten), der in den sozialen Medien aktuell viral geht, zu sehen ist, wurde Soucek mitten auf der Straße von einem Millwall-Fan gewarnt: „Wenn ich dich nächsten Samstag im ‘The Den‘ sehe, schlage ich dir die verdammte Fresse ein.“ Zudem beschimpfte er den West-Ham-Spieler.
Unschöne Szenen - doch Soucek reagierte cool. Der Mittelfeldspieler zeigte sich amüsiert, lächelte und ließ sich von der üblen Drohung nicht aus der Ruhe bringen.
West Ham an der Spitze
Nach sieben Spieltagen liegt West Ham mit 14 Punkten an der Tabellenspitze. Millwall hat ein Spiel weniger absolviert und hat als 13. aktuell neun Zähler auf dem Konto. Man darf gespannt sein, wer am Samstag (13.30 Uhr) im brisanten Derby das bessere Ende für sich haben wird …
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