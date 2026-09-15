In den Wäldern wimmelt es vor teuren Gewürzpilzen

Pilze faszinieren schon seit jeher. Nicht umsonst begeben sich so viele von uns aktuell noch auf Schwammerlsuche. Während die meisten auf Jagd nach Parasol, Steinpilz und Eierschwammerl sind, taucht Zwischenberger tiefer in die Welt der Pilze ein. Der Seebodener sieht Schätze, die anderen oft kein Begriff sind. „Unsere Wälder sind voll mit Gewürz- und Vitalpilzen“, erzählt der Pilzspezialist bei einem „Krone“-Besuch.