Fjörtoft fordert: „Gebt ihm den Ballon d’Or!“

Wenn es nach Jan Age Fjörtoft geht, gibt es keine zwei Meinungen. Der einstige Rapid-Goalgetter fordert: „Gebt Erling Haaland den Ballon d’Or!“
„Ihr werdet sagen, ich sei voreingenommen, weil ich ja auch Norweger bin. Aber für mich steht fest: Erling Haaland sollte den Ballon d’Or gewinnen“, schreibt Fjörtoft, der für Grün-Weiß von 1989 bis 1993 in 128 Spielen 67 Treffer lieferte, via Twitter. Manchester-City-Star Haaland zählt zu den 30 Anwärtern auf den Ballon d‘Or, die Auszeichnung für den besten Spieler der vergangenen Fußball-Saison.
„Zwei Titel in England in der vergangenen Saison. 58 Tore für Verein und Nationalmannschaft. Er wurde bei der Weltmeisterschaft zum Weltstar und spielte eine entscheidende Rolle beim Einzug Norwegens ins Viertelfinale“, zählt Fjörtoft die Erfolge von Haaland auf. Nachsatz: „Gebt ihm den Ballon d’Or!“
Die Favoriten
Gute Chancen werden auch Bayern-Star Harry Kane, Spaniens Weltmeister Lamine Yamal und Rodri, dem französischen WM-Rekordtorschützen Kylian Mbappe und Argentiniens Superstar Lionel Messi eingeräumt. Die Ehrung findet am 26. Oktober in London statt.
Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball ist eine Journalisten-Wahl. Den Preis, der von der Zeitung „France Football“ vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.