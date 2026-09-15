Fjörtoft fordert: „Gebt ihm den Ballon d’Or!“

„Ihr werdet sagen, ich sei voreingenommen, weil ich ja auch Norweger bin. Aber für mich steht fest: Erling Haaland sollte den Ballon d’Or gewinnen“, schreibt Fjörtoft, der für Grün-Weiß von 1989 bis 1993 in 128 Spielen 67 Treffer lieferte, via Twitter. Manchester-City-Star Haaland zählt zu den 30 Anwärtern auf den Ballon d‘Or, die Auszeichnung für den besten Spieler der vergangenen Fußball-Saison.