„Voller Liebe!“ Olympia-Held feiert Traumhochzeit

Ryan Cochran-Siegle im Liebesglück! Mit einem kurzen Clip in seiner Instagram-Story verrät der 34-Jährige, dass er und seine Herzdame Jessie Lucas „Ja“ gesagt haben. Dabei ist zu sehen, wie sich das Paar von den Gästen feiern lässt. Auch der obligate Hochzeitskuss durfte natürlich nicht fehlen.