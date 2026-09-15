„Voller Liebe!“ Olympia-Held feiert Traumhochzeit

Bei Ryan Cochran-Siegle läuft’s richtig rund! Nachdem der US-Amerikaner im Februar bei den Olympischen Spielen in Bormio Silber geholt hatte, heiratete er nun seine langjährige Partnerin Jessie Lucas.
Ryan Cochran-Siegle im Liebesglück! Mit einem kurzen Clip in seiner Instagram-Story verrät der 34-Jährige, dass er und seine Herzdame Jessie Lucas „Ja“ gesagt haben. Dabei ist zu sehen, wie sich das Paar von den Gästen feiern lässt. Auch der obligate Hochzeitskuss durfte natürlich nicht fehlen.
„Das schönste Wochenende“
Mit dabei war auch Teamkollegin Paula Moltzan. „Das schönste Wochenende zu Ehren der tollsten Menschen. Auf ein Leben voller Liebe“, schrieb die US-Amerikanerin. Wo die Traumhochzeit stattfand, verrieten die Ski-Stars nicht.
Spezialist für Großereignisse
Fest steht: Für Cochran-Siegle, der im Weltcup bislang einen Sieg und fünf Podestplätze holen konnte, ist 2026 ein absolutes Erfolgsjahr. Nach Silber bei Olympia läuteten nun die Hochzeitsglocken.
Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2022 gelang ihm eine Überraschung, als er im Super-G die Silbermedaille gewann – übrigens 50 Jahre nach der Slalom-Goldmedaille seiner Mutter.
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