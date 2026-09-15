Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgreiches Jahr

„Voller Liebe!“ Olympia-Held feiert Traumhochzeit

Ski Alpin
15.09.2026 14:13
Ryan Cochran-Siegle (li.) holte in Bormio die Super-G-Silbermedaille.
Ryan Cochran-Siegle (li.) holte in Bormio die Super-G-Silbermedaille.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Ryan Cochran-Siegle läuft’s richtig rund! Nachdem der US-Amerikaner im Februar bei den Olympischen Spielen in Bormio Silber geholt hatte, heiratete er nun seine langjährige Partnerin Jessie Lucas.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ryan Cochran-Siegle im Liebesglück! Mit einem kurzen Clip in seiner Instagram-Story verrät der 34-Jährige, dass er und seine Herzdame Jessie Lucas „Ja“ gesagt haben. Dabei ist zu sehen, wie sich das Paar von den Gästen feiern lässt. Auch der obligate Hochzeitskuss durfte natürlich nicht fehlen.

Ryan Cochran-Siegle
Ryan Cochran-Siegle(Bild: Christof Birbaumer)

„Das schönste Wochenende“
Mit dabei war auch Teamkollegin Paula Moltzan. „Das schönste Wochenende zu Ehren der tollsten Menschen. Auf ein Leben voller Liebe“, schrieb die US-Amerikanerin. Wo die Traumhochzeit stattfand, verrieten die Ski-Stars nicht.

Spezialist für Großereignisse
Fest steht: Für Cochran-Siegle, der im Weltcup bislang einen Sieg und fünf Podestplätze holen konnte, ist 2026 ein absolutes Erfolgsjahr. Nach Silber bei Olympia läuteten nun die Hochzeitsglocken.

Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2022 gelang ihm eine Überraschung, als er im Super-G die Silbermedaille gewann – übrigens 50 Jahre nach der Slalom-Goldmedaille seiner Mutter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
15.09.2026 14:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
125.729 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
113.070 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.107 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1030 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
900 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Außenpolitik
Szenarien für einen Kanzler-Wechsel in Deutschland
793 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz läuft es nicht nach Wunsch.
Mehr Ski Alpin
Erfolgreiches Jahr
„Voller Liebe!“ Olympia-Held feiert Traumhochzeit
„Danke, Skisport“
Verletzung zwingt ÖSV-Ass mit 32 zum Karriereende
Es hat sich was getan
Shiffrin scherzt: „Das macht mich so glücklich“
Plan wurde geändert
Jetzt „flüchten“ auch die ÖSV-Techniker nach Chile
Rückkehr nach Italien
Trainingslager abgebrochen: Sorgen um Sofia Goggia

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf