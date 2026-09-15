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VSV: Drei Kandidaten für Geschäftsführer-Posten

Kärnten
15.09.2026 15:07
Auch die Fans äußerten in der letzten Nacht ihren Unmut.
Auch die Fans äußerten in der letzten Nacht ihren Unmut.(Bild: Privat)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Mathias Funk
Von Marcel Santner und Mathias Funk

Tage der Entscheidung in Villach! Bei Eishockeyklub VSV droht ein Konkurs, der Ligastart am Freitag wackelt. Am Dienstagnachmittag steigt im Villacher Rathaus eine Krisensitzung. Die „Krone“ berichtet laufend. Ein erster Name eines möglichen Geschäftsführer-Kandidaten ist nun durchgesickert. Kapitän Rauchenwald bei Liga-Pressekonferenz: „Wurde heuer noch gar nicht bezahlt“

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Traditionsklub VSV kämpft ums Überleben. Nach dem Abgang von Ex-Geschäftsführer Martin Winkler steht die GmbH ohne Leitung da. Der Ligastart am Freitag in Vorarlberg wackelt gewaltig. Zudem droht aus finanzieller Sicht ein Konkurs – wir haben berichtet.

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