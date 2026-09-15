VSV: Drei Kandidaten für Geschäftsführer-Posten

Tage der Entscheidung in Villach! Bei Eishockeyklub VSV droht ein Konkurs, der Ligastart am Freitag wackelt. Am Dienstagnachmittag steigt im Villacher Rathaus eine Krisensitzung. Die „Krone“ berichtet laufend. Ein erster Name eines möglichen Geschäftsführer-Kandidaten ist nun durchgesickert. Kapitän Rauchenwald bei Liga-Pressekonferenz: „Wurde heuer noch gar nicht bezahlt“