Nächstes Bau-Unternehmen schlittert in die Pleite

Über das Vermögen der OK Infra GmbH in Röthis das wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Zwei Dienstnehmer sind von der Finanz-Misere betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 656.000 Euro. Warum das Unternehmen in diese missliche Lage geraten ist, konnte noch nicht geklärt werden.