Nächstes Bau-Unternehmen schlittert in die Pleite

Das Vorarlberger Bauunternehmen OK Infra GmbH mit Sitz in Röthis (Vorarlberg) ist insolvent: Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet. Mit über 650.000 Euro ist die Firma verschuldet.
Über das Vermögen der OK Infra GmbH in Röthis das wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Zwei Dienstnehmer sind von der Finanz-Misere betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 656.000 Euro. Warum das Unternehmen in diese missliche Lage geraten ist, konnte noch nicht geklärt werden.
Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Patrick Piccolruaz in Bludenz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 5. November am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 22. Oktober anmelden, berichtet der KSV1870.
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