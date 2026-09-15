Hartes Stück Arbeit

Auch das Turnier in Tulln. „Wir haben seit dem ersten Jahr mit kleinen Schwankungen das gleiche Budget. Rundherum wird alles teurer. Wir sind aber sehr froh, dass wir den Etat so halten können, das zeigt, dass uns die Sponsoren und Partner vertrauen.“ Keine Selbstverständlichkeit. Und ein hartes Stück Arbeit. Die Vorbereitungen aufs Folgejahr beginnen schon mit dem letzten Matchball. Dann heißt es: alle Mann an Bord! „Ich hab jedes Stromkabel und jeden Kabelbinder selber in der Hand. Auf diesem Niveau kann es keinen Chef geben, der nur sitzt und anschafft.“