Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt

Recht auf Gleichbehandlung

Wer Ältere vor der Pension aussortiert, gehöre zur Kasse gebeten, andere belohnt. Das reguläre Pensionsantrittsalter von Frau S. ist 62 Jahre. Sie hätte aber im Sinne der Gleichstellung das gesetzliche Recht gehabt, freiwillig bis 65 im Betrieb weiterzuarbeiten – der Arbeitgeber darf eine Frau nicht kündigen, um sie vor 65 in die Rente zu drängen (das Pensionsantrittsalter für Männer beträgt 65 Jahre, für Frauen wird es derzeit stufenweise angehoben).